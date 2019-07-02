Павильон с обезьянами Московского зоопарка закроют на ремонт
• 18:31 • 2 июля 2019
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Часть обезьян переведут в наружные вольеры
Фото: Александр Казаков, «Вечерняя Москва»
Павильон «Дом обезьян», находящийся в столичном зоосаде, временно закроют. Там ожидается ремонт.
— Пока в павильоне будут проводиться плановые технические работы, большинство его обитателей можно увидеть в наружных вольерах, — заявили в пресс-службе Московского зоопарка.
Известно, что павильон закроют в среду, 3 июля. Во внешних вольерах «Дома обезьян» посетители увидят суматранских орангутанов и львинохвостых макак.
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