Редких животных обнаружили в Москве
Каменную куницу и иволгу обнаружили в Москве. Ранее эти виды животных считали исчезнувшими из столицы, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Как отметили в департаменте, каменная куница является очень редким видом по сравнению с лесной куницей. В последний раз она была замечена в 2014 году. Тогда ее увидели в староурбанизированной части Москвы.
— Куница регулярно заходит на присоединенную территорию, нуждается в поддержании экологической целостности системы природных и озелененных территорий, — отметили в ведомстве.
Добавим, что недавно в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщили о том, что в Подмосковье возросло количество каменных куниц. Об этом заявил глава ведомства Андрей Разин.
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