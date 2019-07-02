АвтоВАЗ приостановит производство на неопределенный срок
• 19:34 • 2 июля 2019
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Ситуация на заводах не оказывает влияния на доступность автомобилей Lada в дилерской сети
Фото: Анна Иванцова, «Вечерняя Москва»
АвтоВАЗ, как стало известно, с 3 июля приостановит производство автомобилей на обеих площадках. Они располагаются в Тольятти и Ижевске.
— Простой связан с очередным неправомерным нарушением обязательств по договору поставки и срывом поставок необходимых комплектующих со стороны «Завод Автокомпонент», — приводит РИА Новости комментарий представителей АвтоВАЗа.
В настоящий момент производитель делает все возможное, чтобы возобновить работу на предприятии.
Данных о том, когда снова начнется работа, сейчас нет.
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