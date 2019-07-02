Осенняя погода вернется в Москву на выходных
• 19:58 • 2 июля 2019
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Дожди ожидаются в столице
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»
В конце недели москвичей ждет осенняя погода, заявили метеоспециалисты.
На выходных прогнозируются обложные дожди и понижение температуры.
— В выходные вновь запахнет осенью. Натиск североатлантических циклонов усилится, а значит, небо нахмурится, прошумят обложные дожди, столбики термометров опустятся до сентябрьских значений, — говорится в прогнозе.
Уточняется, что 6 и 7 июля термометры горожан покажут до плюс 18 градусов. На следующей неделе, как ожидается, теплая погода ненадолго вернется в Москву.
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