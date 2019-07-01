Роман Вильфанд рассказал, какой будет погода во второй половине июля
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что летнее тепло вернется в Москву во второй декаде июля. Однако первая неделя месяца будет прохладной и дождливой.
Метеоролог отметил, что температура снова понизится 3 июля и составит 18–20 градусов.
— До конца недели прогнозируется 17–19 градусов, что ниже нормы на 2–3 градуса, — приводит слова Вильфанда ТАСС.
Кроме того, научный руководитель Гидрометцентра уточнил, что в первой декаде июля в столице также возможны кратковременные дожди. При этом сильных ливней не ожидается.
Ранее Гидрометцентр посоветовал жителям столичного региона с оптимизмом относиться к дождливой погоде. По мнению специалистов, благодаря обильным осадкам события 2010 года, когда наблюдались масштабные лесные пожары в Подмосковье, не повторятся.
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