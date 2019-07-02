Брак в День семьи, любви и верности зарегистрируют 16 московских пар
В День семьи, любви и верности более 10 столичных пар свяжут себя узами брака.
Данный праздник отметят в понедельник, 8 июля.
— Праздник Петра и Февронии сравнительно молодой и празднуется с 2008 года, с каждым годом он набирает все большую популярность. Большое количество пар считают хорошей приметой расписаться именно в этот праздник, — заявила начальник управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова.
По ее словам, в этом году на праздник зарегистрируют меньше браков, потому что он выпал на понедельник.
Согласно статистике, в субботу и воскресенье число поданных заявлений достигает около тысячи.
Церемонии пройдут только во Дворце бракосочетания №3, передает агентство городских новостей «Москва».
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