Более 100 мероприятий подготовили в Москве ко Дню семьи, любви и верности
Более 100 мероприятий ко Дню семьи, любви и верности подготовили в 73 культурных центрах. Праздничные концерты, спектакли, танцевальные программы, конкурсы и мастер-классы будут проходить с 3 по 8 июля.
В Центре культуры и искусства «Меридиан» 4 июля состоится летний бал, который пройдет в фойе здания с 15:00 до 17:00. Посетителям Дома культуры «Темп» расскажут легенду о Петре и Февронии Муромских и предложат поучаствовать в семейных конкурсах.
С 15:00 до 16:00 8 июля в культурном центре «Москворечье» проведут мастер-класс по созданию оберегов семейного очага.
Дом культуры «Стимул» приглашает горожан посмотреть театрализованную постановку «Огонь, мерцающий в сосуде», сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
День семьи, любви и верности отмечают в России 8 июля. Праздник совпадает с днем почитания православных святых Петра и Февронии. В этот день город традиционно украшают ромашками — символом семейного единства и любви.
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