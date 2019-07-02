«Вечернюю Москву» стали чаще цитировать
Компания Mediascope проводит комплексные исследования, измеряя аудиторию, потребительские предпочтения и цитируемость, и предоставляет наиболее полную картину трендов медиарынка.
По данным исследовательской компании Mediascope, по результатам 1-го полугодия 2019 года «Вечерняя Москва» заняла седьмое место в рейтинге СМИ по количеству упоминаний в федеральном теле- и радиоэфире, поднявшись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на еще одну позицию вверх. Позади в этом году осталась газета «Московский комсомолец».
В период с января по июнь 2019 года «ВМ» упомянули 788 раз, что на 39,2% больше, чем в январе–июне 2018 года (566 упоминаний). Значительно увеличилась общая длительность упоминаний на федеральном ТВ и радио. Она составила 555 минут (на 92,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года).
Данных показателей «ВМ» достигла благодаря современному подходу к журналистике и внимательной работе с контентом, которые позволили сделать материалы городских СМИ настолько востребованными, что издание вошло в топ рейтинга в составе крупных федеральных СМИ.
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