Путин потребовал тщательно расследовать гибель 14 моряков-подводников
Президент России Владимир Путин вечером во вторник, 2 июля, встретился с министром обороны Сергеем Шойгу, на которой глава государства потребовал провести тщательное расследование причин пожара на глубоководном аппарате ВМФ, в результате которого погибли 14 моряков-подводников.
Кроме того, Путин поручил Шойгу лично выехать в Североморск, чтобы заслушать причины инцидента, а также оказать помощь и поддержку семьям погибших.
— Прошу вас по возвращению доложить мне лично, — сказал Владимир Путин.
Также президент принес соболезнования родственникам погибших подводников.
В свою очередь, Сергей Шойгу доложил президенту, что в настоящее время проводится обследование аппарата и устанавливаются причины произошедшего, передает ТАСС.
Напомним, Минобороны сообщило о гибели 14 моряков-подводников во время пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате МВФ в российских территориальных водах. По факту инцидента Следственный комитет России проводит проверку.
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