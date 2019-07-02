«Мой район» собирает форум

Форум «Мой район» проводится впервые и раскрывает все направления одноименной программы мэра Москвы, которая стартовала в прошлом году.

Задача программы — сделать жизнь в городе комфортной и качественной, чтобы житель каждого района чувствовал, что живет в совершенно уникальном месте, свой район любил и принимал участие в его жизни.

Об этом и будем говорить на форуме. Сама площадка в Гостином Дворе, на которой пройдет форум, — это район в миниатюре: со всеми присущими ему объектами, с парковой зоной, спортивными площадками, с залами, где будут обсуждаться самые важные для горожан темы. В зале «Класс» мы будем говорить про столичное образование, в зале ЗОЖ — раскрывать всю тематику здорового образа жизни, медицинского обслуживания, долголетия и качества жизни. Все в комплексе даст гостям форума представление о том, какой будет жизнь москвичей в ближайшем будущем.

Первый объект после благоустройства в ЦАО по программе «Мой район» — сквер в Большом Факельном переулке в Таганском районе Фото: Наталия Нечаева «Вечерняя Москва»

«Мой район» пройдет в рамках большого Moscow Urban Forum 2019, но мы хотим сделать его очень домашним и уютным для всех и каждого москвича в отдельности. Естественно, деловую программу составят профессионалы, но в качестве гостей мы ждем именно горожан всех возрастов. На это рассчитана и программа форума — общественная, деловая и фестивальная. У гостей будет возможность потрогать все руками, в Гостином Дворе будут установлены даже каток и спортплощадки, где родители смогут узнать, какие дисциплины можно будет выбрать для ребенка в следующем году.

Будут работать и площадки всех городских сервисов: «Московский предприниматель», «Моя работа», МФЦ, социальный центр, который очень активно обновляет сейчас свою программу. Будут организованы и развлекательные зоны, фудкорт, детская площадка.

На форуме представят результаты форсайт-сессий — площадок для планирования, которые прошли в течение июня в 11 округах города. Расскажем, что поменяется в ближайшее время, представим как общегородские тренды, так и то, что стало актуальным для каждого из округов.

Результаты форсайт-сессий мы интегрировали с данными исследований, которые проводил Центр урбанистики при МГУ. Получится некое общее видение специалистов по урбанистике и участников форсайт-сессий.

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