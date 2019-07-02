ФАС проверит российский рынок мяса

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России намерена изучить российский рынок мяса с целью выявить возможный рост цен на продукцию этого сегмента. Об этом во вторник, 2 июля, заявил замглавы ведомства Андрей Цыганов.

— У ФАС есть причины для того, чтобы исследовать эту тему, — сказал он.

Весной Российский зерновой союз направил обращение зампреду Алексею Гордееву с просьбой разобраться в ситуации с НДС. На протяжении 14 лет импортеры кормовых добавок платили пониженную ставку НДС в размере 10 процентов, однако с 2017 года Федеральная таможенная служба требует пересчитать налог с 10 на 18 процентов и доплатить разницу за три года. Это может обойтись животноводческому сектору не менее чем в четыре миллиарда рублей и привести как к банкротству импортеров корма, так и к подорожанию мясной продукции на рынке.

— Если рост цен на корма обусловлен объективными обстоятельствами, то это одна история, и если он правильно отражается в цене на мясо. Если это не так — значит, мы будем внимательно смотреть, — сказал Андрей Цыганов. Его слова приводит РИА Новости.

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