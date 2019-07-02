Депутаты Мосгордумы продолжают проводить прием жителей по личным вопросам

Депутаты рассказали делегатам о работе молодежного парламента, участии молодежи в городских проектах. Участники встречи наметили план дальнейшего сотрудничества.

Несмотря на летний перерыв в работе Думы, депутаты проводят не только официальные мероприятия, но и прием населения. Так, к председателю комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям Михаилу Антонцеву обратилась жительница района Царицыно, которая несколько лет назад переехала в столицу из города Ачинска Красноярского края. Ее вопрос касался улучшения жилищных условий.

В родном городе женщина продала жилье, а в Москве снимает квартиру.

— Пояснил, что возможности встать на учет по улучшению жилищных условий нет. Это связано с тем, что время ее проживания в столице составляет менее десяти лет, — пояснил Михаил Антонцев.

По словам парламентария, вопрос он детально проработает с помощниками. Не исключено, что в федеральном законодательстве в ряде случаев прописано предоставление жилищных субсидий для граждан, которые выехали из районов Крайнего Севера.

Еще одно обращение было связано с получением денежной компенсации за бесплатный проезд на городском транспорте.

— Такое право предоставляется, — сказал Антонцев. — Москва — единственный регион, где пенсионеры, инвалиды первой и второй групп пользуются городским транспортом бесплатно. Более того, можно отказаться от льготы и получать ее в денежном выражении.

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