Мировые фотографы создадут хронику столицы
Экспериментальная лаборатория Magnum Live Lab/19 открылась 2 июля в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Комитета по туризму.
Выставка организована международным фотоагентством Magnum Photos совместно с комитетом. Посетить лабораторию можно в Государственном музее архитектуры им. А.В. Щусева.
— Это вторая часть совместного проекта Комитета по туризму с агентством Magnum Photos. Первый этап проходил зимой в парке «Зарядье». Мы были приятно удивлены, какой интерес это вызвало у жителей Москвы, — рассказала председатель Комитета по туризму Екатерина Проничева, добавив, что выставка, которая открылась сейчас, спустя две недели будет дополнена работами художников, которые будут снимать Москву в рамках летнего проекта.
Выставка продлится до 15 июля. За эти две недели три фотографа международного фотоагентства Magnum Photos — Георгий Пинхасов из России, Марк Пауэр из Великобритании и Алекс Уэбб из США — будут проводить съемки в десятках мест по всей Москве, а печатать и редактировать снимки — на глазах у посетителей. В итоге работы, отобранные куратором Ниной Гомиашвили, будут показаны на выставке, которая пройдет с 16 июля по 1 сентября.
— Это открытая лаборатория, поэтому совершенно любой человек сможет абсолютно бесплатно сюда прийти и посмотреть, как работают фотографы, и каким-то ненавязчивым образом с ними можно будет пообщаться, — пояснила Гомиашвили.
Так, посетители смогут задать вопросы или просто подслушивать и подглядывать, что будут делать фотографы.
В пресс-службе комитета отметили, что столица стала еще одним городом, в котором разместилась лаборатория Magnum Live Lab, и частью мирового тренда по созданию хроник мегаполисов.
— До этого запуск экспериментальной лаборатории Magnum с успехом прошел в Париже, Лондоне, Шэньчжэне, Киото, в каждом из городов он удостоился большого внимания публики и профессионалов, — отметили в ведомстве.
Напомним, что первый этап этого проекта стартовал зимой этого года. Итогом съемок стала выставка из 69 фотографий на тему современной городской жизни, которую за 22 дня посетили более 25 тысяч человек.
— Сейчас эти снимки как раз можно увидеть в Музее архитектуры имени Щусева, а 16 июля к этой экспозиции добавятся новые работы летней лаборатории, — добавили в пресс-службе комитета.
Все участники проекта в Москве не в первый раз. Так, Алекс Уэбб признался, что российскую столицу посещал десять лет назад.
— Ваш город сильно изменился. Появилось много просторных публичных пространств, что радует. И все-таки мой интерес — это маленькие дворики Москвы, — сказал фотомастер, нацелив свою потертую «Лейку» на флигель «Руина» (часть Музея архитектуры имени А.В. Щусева — прим. «ВМ»).
На мой вопрос, не убивает ли камера мобильного телефона «большую фотографию», Алекс только ухмыляется.
— Просто это еще один фотоаппарат, не более того! — говорит он.
Марк Пауэр из Великобритании планирует сделать съемку ночной Москвы.
— С моим ассистентом Артуром Бондарем работать будем большой крупноформатной камерой на громоздком штативе. Мне хочется показать Москву ночью, и снимать я буду только в центре города, — рассказал Пауэр.
Гражданин Франции российского происхождения Георгий Пинхасов любит повторять, что Москва — его родной город и он часто тут бывает.
— Я даже полностью отказался от личной машины! Передвигаюсь только городским транспортом. Меня потрясают и новые вагоны метро, и комфортабельные автобусы. А еще в Москве наконец появилось цивилизованное дешевое такси, — сказал Пинхасов.
Посетить выставку можно ежедневно с 16:00 до 20:00. В понедельник выходной день.
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