Мировые фотографы создадут хронику столицы

Экспериментальная лаборатория Magnum Live Lab/19 открылась 2 июля в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Комитета по туризму.

Выставка организована международным фотоагентством Magnum Photos совместно с комитетом. Посетить лабораторию можно в Государственном музее архитектуры им. А.В. Щусева.

— Это вторая часть совместного проекта Комитета по туризму с агентством Magnum Photos. Первый этап проходил зимой в парке «Зарядье». Мы были приятно удивлены, какой интерес это вызвало у жителей Москвы, — рассказала председатель Комитета по туризму Екатерина Проничева, добавив, что выставка, которая открылась сейчас, спустя две недели будет дополнена работами художников, которые будут снимать Москву в рамках летнего проекта.

Выставка продлится до 15 июля. За эти две недели три фотографа международного фотоагентства Magnum Photos — Георгий Пинхасов из России, Марк Пауэр из Великобритании и Алекс Уэбб из США — будут проводить съемки в десятках мест по всей Москве, а печатать и редактировать снимки — на глазах у посетителей. В итоге работы, отобранные куратором Ниной Гомиашвили, будут показаны на выставке, которая пройдет с 16 июля по 1 сентября.

Георгий Пинхасов любит повторять, что Москва — его родной город и он часто тут бывает Фото: Сергей Шахиджанян, «Вечерняя Москва»

— Это открытая лаборатория, поэтому совершенно любой человек сможет абсолютно бесплатно сюда прийти и посмотреть, как работают фотографы, и каким-то ненавязчивым образом с ними можно будет пообщаться, — пояснила Гомиашвили.

Так, посетители смогут задать вопросы или просто подслушивать и подглядывать, что будут делать фотографы.

В пресс-службе комитета отметили, что столица стала еще одним городом, в котором разместилась лаборатория Magnum Live Lab, и частью мирового тренда по созданию хроник мегаполисов.

— До этого запуск экспериментальной лаборатории Magnum с успехом прошел в Париже, Лондоне, Шэньчжэне, Киото, в каждом из городов он удостоился большого внимания публики и профессионалов, — отметили в ведомстве.

Напомним, что первый этап этого проекта стартовал зимой этого года. Итогом съемок стала выставка из 69 фотографий на тему современной городской жизни, которую за 22 дня посетили более 25 тысяч человек.

Алекс Уэбб признался, что российскую столицу посещал десять лет назад Фото: Сергей Шахиджанян, «Вечерняя Москва»

— Сейчас эти снимки как раз можно увидеть в Музее архитектуры имени Щусева, а 16 июля к этой экспозиции добавятся новые работы летней лаборатории, — добавили в пресс-службе комитета.

Все участники проекта в Москве не в первый раз. Так, Алекс Уэбб признался, что российскую столицу посещал десять лет назад.

— Ваш город сильно изменился. Появилось много просторных публичных пространств, что радует. И все-таки мой интерес — это маленькие дворики Москвы, — сказал фотомастер, нацелив свою потертую «Лейку» на флигель «Руина» (часть Музея архитектуры имени А.В. Щусева — прим. «ВМ»).

На мой вопрос, не убивает ли камера мобильного телефона «большую фотографию», Алекс только ухмыляется.

— Просто это еще один фотоаппарат, не более того! — говорит он.

Марк Пауэр из Великобритании планирует сделать съемку ночной Москвы.

«Мне хочется показать Москву ночью, и снимать я буду только в центре города», — сказал Марк Пауэр Фото: Сергей Шахиджанян, «Вечерняя Москва»

— С моим ассистентом Артуром Бондарем работать будем большой крупноформатной камерой на громоздком штативе. Мне хочется показать Москву ночью, и снимать я буду только в центре города, — рассказал Пауэр.

Гражданин Франции российского происхождения Георгий Пинхасов любит повторять, что Москва — его родной город и он часто тут бывает.

— Я даже полностью отказался от личной машины! Передвигаюсь только городским транспортом. Меня потрясают и новые вагоны метро, и комфортабельные автобусы. А еще в Москве наконец появилось цивилизованное дешевое такси, — сказал Пинхасов.

Посетить выставку можно ежедневно с 16:00 до 20:00. В понедельник выходной день.

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