Музей Москвы организовал летний уличный лекторий
Летний сезон образовательного проекта «Уличный лекторий. Местная история» запустил Музей Москвы.
Посетить лекции смогут все желающие, встречи будут проходить под открытым небом.
Москвичей пригласят в путешествие по нескольким районам. Среди них: Дорогомилово, Соколиная Гора, Щукино, Нижегородский, Лефортово и Фили-Давыдково.
Первая экскурсия состоится в рамках выставки «РайON.0». Ее проведут историки и организаторы проекта. Они расскажут о том, что ждет горожан в текущем сезоне, а также представят газеты, посвященые работе лектория.
Образовательный проект стартует 3 июля в 19:00, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
СПРАВКА
«Уличный лекторий» — это мобильная образовательная программа, присоединиться к которой можно в любой период с июля по сентябрь. Встречи проходят в разных районах столицы. Известные москвоведы, ученые и экскурсоводы рассказывают о древней и новейшей истории города.
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