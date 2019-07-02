Москвичи смогут пройти бесплатные обследования в больницах
Будущих родителей приглашают на занятия и экскурсии родильные дома. К примеру, в Городской клинической больнице имени Плетнева экскурсии по роддому пройдут 3, 10, 17, 24, 27 и 31 июля.
— С ребенком можно прийти на обследование в Детскую городскую клиническую больницу имени Башляевой 27 июля или Морозовскую детскую городскую клиническую больницу 21 июля, — сообщает официальный сайт мэра Москвы.
С календарем дней открытых дверей можно подробнее ознакомиться на сайте столичного Департамента здравоохранения.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Алексей Хрипун, министр правительства Москвы, руководитель Департамента здравоохранения Москвы:
— Каждый день в течение месяца в рамках проекта «Входите, открыто!» в клиниках Департамента здравоохранения будут проходить самые разные мероприятия для москвичей. Это и консультации профильных специалистов, и диагностические исследования, и лекции, и школы здоровья. Большое внимание наши врачи уделят здоровью детей, будущим родителям и старшему поколению.
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