Более 10 павильонов отремонтируют на ВДНХ
В 2018–2019 годах Московская государственная экспертиза согласовала 12 проектов реконструкции павильонов на ВДНХ. Капитальный ремонт будет проведен в павильонах «Овцеводство», «Ветеринарная поликлиника», «Здание архитектурного отдела», «Ветеринарная амбулатория», «Механическая мастерская», «Станция защиты растений», «Механизация, электрификация и мелиорация», «Гастроном № 2», «Цветоводство и озеленение», «Атомная энергия», «Крупный рогатый скот», № 41, 42 и 43, где расположится Центр национальных конных традиций.
— Сегодня ВДНХ переживает второе рождение. Атмосфера упадка, которая царила здесь с 90-х годов, осталась в далеком прошлом. Гостям выставки вернули те самые неповторимые впечатления и позитивные эмоции, которых так не хватало раньше. При этом ВДНХ — это парк с совершенно особой, новой концепцией развития, где органично сочетаются история и современность, — рассказал руководитель Мосгосэкспертизы Валерий Леонов.
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