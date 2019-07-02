Глава ДНР заявил об усилении обстрелов Донбасса при Зеленском
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин во вторник, 2 июля, заявил, что после того, как Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины, интенсивность обстрелов Донбасса усилилась.
По его словам, «мирные жители получают ранения», а также на территории республики происходит «целенаправленное уничтожение объектов стратегического значения и социальной инфраструктуры».
— Сегодня военная обстановка в республике продолжает оставаться напряженной, — отметил Пушилин. Его слова опубликованы на официальном сайте главы ДНР.
Ранее главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник согласились в качестве жеста доброй воли освободить четырех удерживаемых лиц.
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