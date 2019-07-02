Торжественная встреча с ветеранами прошла в Екатерининском парке

В этот светлый день, не омраченный ставшими за последнюю неделю нормой дождями, в саду возле Московского дома ветеранов войн и Вооруженных сил на масштабный праздник собралось огромное количество людей. Встретиться со своими боевыми товарищами пришли немногие оставшиеся ветераны народного ополчения, а школьники из «Московской смены» с удовольствием изучали оружие и технику периода Великой Отечественной войны, не забывая пробовать кашу и чай из полевой кухни.

Организаторы мероприятия постарались максимально точно передать дух начала Великой Отечественной войны. Мороженщицы в аутентичной форме и с тележками раздавали лакомство всем желающим, неподалеку работал реконструированный полевой медпункт, где гостям показывали, как вели работу врачи и сестры милосердия в тяжелые годы Великой Отечественной войны, а люди в военной форме учили молодежь правильно использовать штык на винтовке, давая проткнуть набитый сеном мешок.

Сигналом к официальному началу встречи послужили громкая сирена и знаменитое объявление о нападении на границы Советского Союза немецко-фашистских захватчиков, впервые озвученное знаменитым советским диктором Юрием Левитаном.

— Когда 22 июня 1941 года началась война, я был еще курсантом военного училища и собирался ехать домой на каникулы. И ровно в 12 часов поступил приказ: «Отставить». Мы сдали документы, и начальник училища сообщил, что наше учебное заведение мобилизовано на фронт. Я попал на Ленинградский, курсант, по сути недоучка. В итоге 40 дней защищал колыбель Октябрьской революции, — поделился ветеран Павел Козленков. — Там меня ранили, и из госпиталя в октябре 1941 года приехал в Москву. Тут и формировалась наша 2-я Московская стрелковая дивизия народного ополчения. А 7 ноября мы уже стояли на Красной площади, на знаменитом параде. Я помню, потом командир дивизии подозвал нашего командира и сказал: «Такие красноармейцы никогда не сдадут Москву». И мы не сдали.

Подчеркнул важность подобных встреч и почетный гражданин города Москвы, председатель столичного Комитета ветеранов войны, генерал-майор в отставке Иван Слухай. Он отметил, что людей, видевших войну, к сегодняшнему дню осталось исключительно мало. Поэтому передавать дальше историческую память — крайне важная задача.

— Мне очень тяжело сообщать об этом, но на нашем сегодняшнем торжестве присутствуют только десять живущих ныне ополченцев. Когда командовал войсками, нас были тысячи, и мы приходили на каждое торжественное мероприятие. И даже туда, где не хотели слышать правды о войне, — сказал Иван Слухай. — И даже сейчас в мире есть такие личности, которые не против фальсифицировать историю Великой Отечественной войны и народного ополчения в частности. Однако это наша Победа, и мы ее никому и ни за что не отдадим.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Шапошников, председатель Московской городской Думы:

— В те дни, 78 лет назад, фашистские войска подошли к нашей любимой Москве. Это были тяжелейшие времена, когда весь мир смотрел, что будет происходить рядом с нашими окопами. И жители города встали плечом к плечу в московское народное ополчение, сформировав 16 дивизий, которые вышли навстречу врагу, остановив его на самых подступах. Благодаря им мы смогли удержать фашистскую армаду до прихода кадровых частей. Это великие герои.

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