Диетолог рассказала, как выбрать качественный и полезный хлеб

Диетолог Анна Кудрявцева советует:

— Хлеб должен содержать муку ржаную цельнозерновую или грубого помола. Если вы найдете хлеб из гречневой или овсяной муки — отлично, можно купить и его. Главное, чтобы это не была мука пшеничная, да еще и первого сорта. Там нет почти никаких витаминов и клетчатки.

Также, по словам эксперта, в составе должны быть вода, соль, закваска ржаная натуральная и подсолнечное масло. Хорошо, если будут присутствовать семена подсолнечника, льна, изюм, кунжут, отруби.

— А вот если в хлебе есть сахар, сахарный песок, сахарный или любой другой сироп, дрожжи, маргарин, любые пищевые добавки (так называемые Е-шки), мука пшеничная, крахмал, патока крахмальная, красители, различного рода «улучшители», то этот хлеб полезным не назовешь, — пояснила Кудрявцева.

Иногда в магазине хлеб можно встретить с витаминами.

— Согласно Основам госполитики России в области здорового питания до 2020 года, 50 процентов производимых хлебобулочных изделий должны быть обогащенными, — рассказывает директор НИИ хлебопекарной промышленности Марина Костюченко. — Но это требование, к сожалению, не выполняется.

Тем не менее некоторые производители все же обогащают хлеб витаминами группы В, РР, минеральными веществами — железом, калием, йодом и др. Такие изделия примерно на 10 процентов дороже обычного хлеба.

— Лучше немного переплатить, но получить более полезный продукт, — уверена Анна Кудрявцева.

Эксперт также посоветовала покупать бездрожжевой хлеб, как источник полезных сложных углеводов. Еще один важный момент: по-настоящему полезный хлеб не должен иметь сильно темный окрас!

— Я знаю немало москвичей, которые выбирают именно по этому принципу: чем темнее цвет хлеба, тем он полезнее — дескать, при производстве использовалась ржаная мука, — рассказывает Анна Кудрявцева. — На самом деле, к сожалению, это не всегда так. Очень часто производители использует краситель, которым хлеб и «затемняется». Я нередко вижу практически черный хлеб, а потом выясняю, что в его составе пшеничная мука! Так что при выборе продукта смотрите, чтобы его цвет был светло-коричневым, а не темно-коричневым. Это говорит о его натуральности.

Эксперт также советует обратить внимание на цельнозерновой хлеб. Он состоит исключительно из зерен, оболочка которых сохранилась.

— Это один из самых полезных видов хлеба. Ведь в оболочке зерен содержится наибольший запас витаминов и минеральных веществ, — пояснила Анна Кудрявцева. — Однако есть такой хлеб каждый день я бы не рекомендовала. Такая пища достаточно тяжела для желудка. Трех в раз неделю достаточно.

СПРАВКА

Многие диеты предписывают отказаться от хлеба во время похудения. Это ошибка. Хлеб продлевает чувство сытости после трапезы, предупреждая тем самым внеплановые перекусы. К тому же хлеб, например, с отрубями содержит много клетчатки, которая помогает выводить из организма лишний жир.

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