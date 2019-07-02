Россиянин арендовал на свой юбилей «Форт Боярд»
Иностранец арендовал на день рождения знаменитое французское телешоу «Форт Боярд». Об этом во вторник, 2 июля, сообщает газета Parisien.
По данным издания, арендатор — металлургический магнат из России, чье имя осталось в секрете, который таким образом хотел отпраздновать свое 50-летие. В распоряжение миллиардера поступили не только площадка телешоу, но и техническая команда программы, состоящая из более чем сотни сотрудников.
Для юбиляра и его приглашенных университетских друзей была составлена специальная программа из 30 испытаний. Стоимость развлечения не раскрывается.
Примечательно, что этот российский миллиардер арендует «Форт Боярд» уже во второй раз. Впервые это произошло в 2014 году. Тогда бизнесмен организовал тимбилдинг для топ-менеджеров своей компании.
«Форт Боярд» — телешоу, участники которого проходят физические и интеллектуальные испытания в крепости у атлантического побережья Франции.
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