Госинспекция по недвижимости ликвидировала самострой в районе Дорогомилово
Незаконное нежилое строение в столичном районе Дорогомилово было ликвидировано Государственной инспекцией по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
— Незаконная хозяйственная постройка была возведена с нарушениями вблизи жилых домов, что вызывало беспокойство жителей. По данному факту проведены контрольно-инспекционные мероприятия, жалобы жителей обоснованы, нарушение земельного законодательства зафиксировано, — подчеркнули в пресс-службе.
Сообщается, что по итогам проведенной проверки было установлено, что объект, расположенный по адресу: улица Большая Дорогомиловская, владение 5, был возведен без разрешительной документации, а участок не предоставлялся под строительство. Демонтаж постройки был осуществлен силами префектуры Западного административного округа столицы. На данный момент земля освобождена от самостроя, в будущем планируется благоустройство территории, передает Агентство городских новостей «Москва».
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