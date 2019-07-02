Ольга Бузова рассказала о том, какого мужчину хочет видеть рядом с собой
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова поделилась со своими подписчиками в сети Instagram новым сообщением, в котором рассказала о том, каким она представляет своего мужчину.
— Верного, доброго, искреннего, сильного, щедрого, с прекрасным чувством юмора и правильными ценностями. Которого я смогу познакомить со своей семьёй и друзьями, которым я буду гордиться и восхищаться. Который полюбит меня такой, какая я есть, — написала Ольга Бузова в социальной сети.
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Мужчина должен подняться до целомудрия женщины, а не женщина, как это происходит теперь, спуститься до распущенности мужчины. Л. Н. Толстой Я точно знаю, какого мужчину я хочу видеть рядом с собой Верного, доброго, искреннего, сильного, щедрого, с прекрасным чувством юмора и правильными ценностями. Которого я смогу познакомить со своей семьёй и друзьями, которым я буду гордиться и восхищаться Который полюбит меня такой, какая я есть. Примет меня и будет рядом «и в горе, и радости». И самое главное, мне нужен тот, которого смогу полюбить я. Мне нужен лучший. И я всё ещё верю...что он есть...интересно, он сейчас читает, то, что я пишу? Но об этом я подумаю завтра А сейчас я, пожалуй, пойду собираться на ужин
Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)
При этом певица подчеркнула, что при наличии у мужчины всех описанных качеств она сама должна его полюбить. По ее словам, ей нужен «лучший», и звезда верит в то, что он существует.
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