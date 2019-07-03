Таможня Домодедово задержала россиянина, пытавшегося провезти запрещенное вещество
Сотрудники таможни столичного аэропорта Домодедово задержали гражданина Российской Федерации, который пытался провезти в страну наркотическое вещество. Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.
— При проведении таможенного контроля в отношении товаров, перемещаемых в багаже и ручной клади пассажиров, прибывших рейсом Ибица - Москва, сотрудники Домодедовской таможни обнаружили у 48-летнего гражданина РФ вещество белого цвета, обернутое полимерной пленкой, — указано в сообщении.
Проведенное исследование выявило, что найденное у пассажира вещество является наркотическим средством. В действиях гражданина были усмотрены признаки состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 229.1 Уголовного кодекса РФ «Контрабанда наркотических веществ», передает Агентство городских новостей «Москва».
Читайте также: Виталий Милонов поддержал идею проверять школьников на наркотики