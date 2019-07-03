Борис Корчевников набрал лишние килограммы после лечения
• 03:02 • 3 июля 2019
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По словам телеведущего, за последнее время ему приходилось читать много негативных комментариев о своем лишнем весе
Фото: Cкриншот с видео YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=lcTDiEWkbj8)
Телеведущий Борис Корчевников поправился на несколько килограммов после сложного курса лечения. Об этом он рассказал во время одного из эфиров программы «Судьба человека».
— Я за последние несколько месяцев немного поправился, потому что тоже лечился. Все уже позади, я иду на поправку, — рассказал Борис Корчевников.
По словам телеведущего, за последнее время ему приходилось читать много негативных комментариев о своем лишнем весе, но в итоге мужчине хватило сил относиться к ним с улыбкой, передает StarHit.
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