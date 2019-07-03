Исследование показало, как россияне контролируют свои расходы
Только четверть россиян ведут на постоянной основе ведут учет своих личных расходов, а каждый десятый гражданин вовсе не заботится об их контроле. Об этом свидетельствуют данные исследование, проведенного платежной системой «Мир».
— Согласно исследованию, лишь четверть россиян (25%) всегда контролируют свои доходы и расходы. Еще 63% наших соотечественников признаются, что, хоть и контролируют с переменным успехом собственный бюджет, но все же нередко выходят за его месячные рамки, — указано в тексте исследования.
При этом свои финансы чаще контролируют те, кто предпочитает платить картами — они уделяют контролю расходов больше внимания, чем те, кто расплачивается наличными. Кроме того, значение имеет и количество банковских карт — те, у кого их две или три, более склонны учитывать свои траты.
Исследование было проведено среди 1200 россиян старше 18 лет из разных регионов страны, передает РИА Новости.
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