Названы города России с самым высоким ростом зарплат во II квартале 2019 года
Самые высокие зарплаты в России во втором квартале текущего года были зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. При этом наиболее высокий рост зарплат по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года был отмечен в Барнауле. Об этом проинформировали в сервисе для размещения объявлений «Авито».
Согласно данным сервиса, по сравнению с апрелем-июнем прошлого года средний размер заработной платы по 23 исследованным городам России увеличился на шесть процентов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске показатель зарплаты превысил общероссийский.
— При этом наибольший рост отмечен в Барнауле (11,6 процента), в столице (10,9 процента) и в Тюмени (10,2 процента), — указано в сообщении сервиса.
Кроме того, были названы самые востребованные среди работодателей группы профессий. В них вошли продавцы, строители, производственники, работники автобизнеса и перевозчики. На них пришлось 68,1 процента всех актуальных вакансий, передает РИА Новости.
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