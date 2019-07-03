Кратковременный дождь и до 20 градусов тепла ожидается в Москве 3 июля
• 05:52 • 3 июля 2019
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Ожидается, что атмосферное давление к середине дня составит 740 миллиметров ртутного столба
Фото: Антон Гердо, "Вечерняя Москва"
В столице в среду, 3 июля, сохранится умеренно влажная погода. Синоптики сообщают о переменной облачности и кратковременном дожде. Информация об этом была опубликована на портале «Метеоновости».
— Максимальная температура воздуха в Москве 18-20, по области 17-22 градуса. Ветер западный 5-10 метров в секунду, местами с порывами 12-17 метров в секунду, — указано в сообщении.
Ожидается, что атмосферное давление к середине дня составит 740 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха сохранится в районе 50 процентов.
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