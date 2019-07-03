Советские фильмы покажут во дворах необычных московских домов
В Москве с 13 июля стартует третий сезон передвижного киноклуба «Кино глазами инженера». Продлится он до 7 сентября. Все желающие смогут бесплатно посмотреть отечественные фильмы.
Показы пройдут в необычных столичных дворах времен СССР. Площадки для просмотра обустроят у круглых домов на улице Строителей, на улице Довженко и у Чазовского дома на Осенней улице.
Первый показ состоится 13 июля в Лефортове. Зрители увидят комедийный фильм «Моя бабушка» грузинского режиссера Котэ Микаберидзе. В микрорайоне Курьяново 27 июля можно будет посмотреть комедию «Верные друзья».
Фильм «Девушка без адреса» режиссера Эльдара Рязанова покажут во дворе домов 4 и 6 на улице Строителей, а на улице Довженко состоится показ кинокартины «Гараж».
Перед просмотром горожанам предложат прослушать лекции об особенностях жилой архитектуры Москвы в эпоху СССР, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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