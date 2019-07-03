Посетители форума «Мой район» смогут сдать нормативы ГТО
• 08:07 • 3 июля 2019
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Сдавшие нормативы ГТО посетители получат памятную медаль
Фото: взято с официального сайта мэра Москвы
В Гостином Дворе с 4 по 6 июля пройдет форум «Мой район». Для горожан организуют площадки сдачи нормативов ГТО.
Сотрудники Москомспорта проанализируют показатели ребенка и подскажут родителям, каким видом спорта ему лучше заняться. Сдавшие нормативы ГТО посетители получат памятную медаль.
Также на форуме «Мой район» обсудят вопросы создания комфортной городской среды, здравоохранения, транспорта и социальной защиты.
Отметим, что современный комплекс ГТО действует 1 сентября 2014 года. Он рассчитан на участников 11 возрастных групп и имеет три уровня сложности, сообщили на официальном сайте мэра Москвы
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