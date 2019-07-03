Нападение на российскую семью в Грузии попало на видео
В Сети опубликовали видео нападения на машину, принадлежащую семье с детьми из России, которая путешествовала по Грузии. Ролик, среди прочего, выложили в Telegram-канале «Пул № 3».
По предварительным данным, радикально настроенные местные жители ополчились на россиян из-за георгиевской ленточки в салоне их автомобиля. В результате молодые люди заблокировали проезд и, по всей видимости, либо требовали снять символ Победы, либо и вовсе отдать его им.
Изначально водитель не хотел идти на уступки, в связи с чем конфликт начал обостряться, а нарушители спокойствия — выходить из себя.
Силой отобрав ленточку, грузины постепенно освободили дорогу. Отметим, что окружающие, включая, предположительно, соратников нападавших, снимали инцидент на мобильные телефоны.
Один из радикалов уже после разборки заявил, что использует георгиевскую ленточку как шнурок для кроссовок.
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