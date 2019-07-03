Нино Катамадзе уличили во лжи о неучастии в оплаченных властями РФ концертах
Певица из Грузии Нино Катамадзе, ранее заявившая, что никогда не пела на оплаченных российским государством концертах, в июне выступила на организованном госкомпаниями концерте. Соответствующую информацию подтвердили в Росконгрессе.
— Нино Катамадзе выступала в концертной программе гала-ужина. Фонд Росконгресс выступал исполнителем по организации мероприятий по линии Афрэксимбанка в Москве, в том числе в состав услуг входила организация гала-ужина, — передает РИА Новости со ссылкой на сообщение Росконгресса.
Напомним, что с 20 июня в Тбилиси проходят акции протеста. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила в организации беспорядков Москву. Она также назвала Россию врагом и оккупантом. Президент России Владимир Путин подписал указ о временной приостановке с 8 июля авиасообщения с Грузией. Певица Нино Катамадзе в поддержку протестующих заявила о том, что отказывается от дальнейших выступлений в России.
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Политический джаз Нино Катамадзе
Колонка обозревателя «Вечерней Москвы» Ольги Кузьминой:
Трудно сейчас певице Нино Катамадзе, очень трудно. Как неизменно трудно бывает человеку, который попал в переплет... Положение Нино — это, в общем, попытка усидеть на двух стульях, что удавалось немногим. Но ведь ее можно было и вообще не совершать (далее...)
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