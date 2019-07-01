Нино Катамадзе против России: реакция общественности на ее враждебный выпад

Враждебный выпад грузинской джазовой певицы Нино Катамадзе в сторону России наделал много шума: выступив на московском фестивале «Усадьба Jazz», артистка заявила, что больше не намерена приезжать в нашу страну с концертами. Таким образом она выразила поддержку митингующим в грузинской столице Тбилиси.

«Вечерняя Москва» собрала мнения культурных и политических деятелей на столь резкое заявление певицы.

Одним из первых слова одобрения высказал коллега Нино Катамадзе по творческому цеху, грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе:

— Я выражаю полную поддержку ее решению!

Сам Кикабидзе отказался выступать в России еще в августе 2008 года — после войны в Южной Осетии. Отказался он и принять от президента России орден Дружбы народов, заявив, что уважает русский народ, но не может принимать награды и выступать с концертами. С тех пор артист не приезжал в Россию.

На заявление Кикабидзе отреагировал сенатор Алексей Пушков, назвавший высказывания артиста «обычными мантрами грузинского националиста».

По поводу же заявления самой певицы он высказался не менее резко:

— Не знаю, кто такая Нино Катамадзе, которая публично отказалась выступать в России. Думаю, ее мало кто знает у нас в стране. Это, безусловно, ее право. Как и наше право перестать приглашать к нам на выступления и концерты таких исполнителей. Легко обойдемся. Невелика потеря.

Более деликатен в своей оценке произошедшего был пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

— Что касается народа Грузии, его уважают у нас, это очень талантливый народ. Что касается конкретных упомянутых вами представителей, она очень талантлива, но, наверное, она многого не знает в плане политики, — пояснил представитель Кремля.

Он добавил, что русофобия в Грузии не может привести к восстановлению отношений двух держав.

Продюсер Иосиф Пригожин в интервью радиостанции «Говорит Москва» назвал поступок артистки глупым «хлопаньем дверью» и «вопиющей ситуацией», а также заявил, что певицу в России «никто не обижал». По его словам, Катамадзе должна понести ответственность за свои слова.

— Пусть сидит у себя в Грузии и там гастролирует, — отрезал продюсер.

Негативную оценку позиции джазовой певицы дали коллеги по цеху Лев Лещенко и Юрий Лоза, а телеведущая Ольга Скабеева обвинила артистку в желании пропиариться за счет политических заявлений.

— Теперь все знают, кто такая Нино Катамадзе, — подчеркнула она в своем Telegram-канале.

В желании напомнить о себе заподозрил Катамадзе и продюсер Игорь Матвиенко.

— Сейчас такое время — стало уже непонятно, насколько искренне они отстаивают свою позицию гражданскую, человеческую. Или это является частью пиара, — сказал он в интервью телеканалу Russia Today.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Политический джаз Нино Катамадзе

Колонка обозревателя «Вечерней Москвы» Ольги Кузьминой:

Трудно сейчас певице Нино Катамадзе, очень трудно. Как неизменно трудно бывает человеку, который попал в переплет... Положение Нино — это, в общем, попытка усидеть на двух стульях, что удавалось немногим. Но ведь ее можно было и вообще не совершать (далее...)