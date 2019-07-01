Юрий Лоза прокомментировал бойкот России от грузинской певицы Нино Катамадзе
Российский певец Юрий Лоза прокомментировал высказывание грузинской артистки Нино Катамадзе о прекращении концертной деятельности в России и поддержке митингующих в Тбилиси.
Музыкант выразил уверенность, что не пошел бы на выступление какого-либо артиста после подобных оскорблений. По его словам, когда певец во всеуслышание переходит на личности, после этого очень сложно «поверить в искренность его эмоций» на сцене.
Он также высказался о том, стоит ли вообще приглашать в страну исполнителей, которые видят в России «агрессора». Лоза отметил, что решение так или иначе будут принимать промоутеры и организаторы.
— Мотивы поступков у всех людей разные. Некоторые вообще любят поступать вопреки. Есть даже такие, которые любят, когда их унижают, хотя мне это непонятно, — заключил певец в интервью РИА Новости.
Напомним, 20 июня в Грузии начались массовые беспорядки, спровоцированные открытием сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия.
На фоне демонстраций делегация из РФ во главе с председателем комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергеем Гавриловым покинула страну.
Вскоре президент Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям осуществлять пассажирские перевозки в Грузию с 8 июля.
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