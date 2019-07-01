Дмитрий Песков объяснил отказ Нино Катамадзе гастролировать в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление грузинской певицы Нино Катамадзе, отказавшейся давать концерты в РФ на фоне антироссийских настроений и протестов в Тбилиси.
Напомним, что артистка выступила в поддержку митингующих, хотя позднее пост соответствующего содержания удалила из своего аккаунта в Facebook.
Представитель российского лидера отметил, что в нашей стране грузинский народ уважают, в том числе за его таланты. Обостренную реакцию Катамадзе Песков списывает на ее слабые познания в политике.
— Она очень талантлива, но, наверное, она многого не знает в плане политики, — пояснил представитель Кремля.
Он добавил, что русофобия в Грузии не может привести к восстановлению отношений двух держав. Об этом пишет РЕН ТВ.
Напомним, 20 июня в Грузии начались митинги, вызванные открытием сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). На фоне массовых протестов российская делегация во главе с председателем комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергеем Гавриловым покинула страну. Позднее президент России Владимир Путин принял решение о запрете российским авиакомпаниям осуществлять пассажирские перевозки в Грузию с 8 июля.
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