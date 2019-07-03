Спортивные зоны обустроят на территории парка «Усадьба Люблино»

В парке «Усадьба Люблино» завершается обустройство спортивных зон в рамках комплексного благоустройства территории.
Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что специалисты Комплекса городского хозяйства практически закончили работы на двух спортивных зонах.
— Их общая площадь составляет порядка 3 тысяч квадратных метров. На площадках установлены все тренажеры, осталось уложить финишный слой прорезиненного покрытия, — отметил Бирюков.
Новая спортивная зона расположилась в западной части парка. Помимо тренажеров, появились два теннисных корта и хоккейная коробка. Южнее находится спортивная зона, которая уже существовала, однако в рамках благоустройства там установили новые тренажеры.
— Сейчас в парке активно ведутся работы по устройству дорожно-тропиночной сети, кабельной канализации и других коммуникаций. Также ведутся работы по устройству сцен для проведения массовых мероприятий, — добавил Петр Бирюков.
Все работы в парке «Усадьба Люблино» планируют завершить летом этого года.
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