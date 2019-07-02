Велодорожку проложат недалеко от станции метро «Беломорская»
На севере Москвы начались работы по благоустройству территории недалеко от станции метро «Беломорская».
Рабочие приведут в порядок асфальтовое покрытие и замостят часть тротуаров бетонной плиткой. Специалисты уже приступили к демонтажу бордюрного камня и прокладке кабельной линии.
В рамках работ по благоустройству будут установлены детские и спортивные площадки, современные остановки, лавочки и урны. Рабочие проложат велодорожку.
На территории установят свыше 50 опор основного освещения, высадят кустарники и деревья. Работы планируют завершить о конца 2019 года. Городское пространство в этом районе станет комфортным и удобным для отдыха, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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