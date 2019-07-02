Петр Бирюков: Более 600 дворов в Москве благоустроили
Специалисты подрядных организаций завершили работы по благоустройству 630 столичных дворов. Информацию об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
В рамках городской программы комплексного благоустройства за текущий год планируется благоустроить еще 2450 дворов. Данная программа успешно реализуется с 2011 года.
— На данный момент почти на 1100 объектах работы уже идут полным ходом, — пояснил Петр Бирюков.
Специалисты заменят асфальтобетонное покрытие, отремонтируют детские и спортивные площадки. Кроме того, в столице организуют специальные места для выгула собак.
— Дополнительно в городе утверждены жесткие стандарты комплексного благоустройства, которые позволяют делать московские дворы более красивыми, функциональными, комфортными и безопасными для жителей, — отметил заместитель мэра Москвы.
Программы по благоустройству формируются в префектурах административных округов города. Список составляется с учетом предложений жителей, депутатов муниципальных округов, обращений на интернет-портале «Наш город», а также голосований на проекте «Активный гражданин».
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