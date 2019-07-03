Роман Вильфанд рассказал о переменчивой июльской погоде в Москве
Практически на всей территории России температура в июле ожидается около и выше нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
В пределах нормы температура в июле будет на всей европейской территории, на юге Урала и юге Западной Сибири. Первая декада месяца в центре страны ожидается неоднородной. В середине этой недели придет влажный и умеренно прохладный воздух. Температура в центральных регионах понизится до 17–20 градусов.
Летняя погода наступит в столичном регионе со второй декады июля. На 80 процентах территории страны осадки выпадут в пределах нормы.
Роман Вильфанд сообщил, что в связи с глобальным потеплением в России увеличивается изменчивость погоды.
— Когда мы прогнозируем температуру в пределах нормы и выше, это не означает, что весь месяц везде будет постоянно тепло, —цитирует научного руководителя Гидрометцентра РФ «Российская газета».
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