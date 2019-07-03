Детсад на 260 мест в Богородском округе достроят в этом году

• 10:15 • 3 июля 2019
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Возведение детсада проводят в рамках региональной государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры»
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
Строительство детского сада на 260 мест в Богородском городском округе планируется завершить в этом году, сообщает «Радио 1». Новое учреждение строят на средства областного и муниципального бюджетов.
В учебном заведении будут оборудованы игровые и спальные комнаты, медицинский пункт, пищеблок, залы для занятия музыкой и физкультурой.
Общая площадь здания превысит 6 тысяч квадратных метров.
В настоящий момент рабочие бригады завершают внутренние и фасадные отделочные работы, монтаж инженерных сетей и коммуникаций.
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