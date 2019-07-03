Москвичей пригласили на праздничную программу ко Дню семьи, любви и верности

Столичные парки и территориальные центры социального обслуживания 4 июля подготовили праздничную программу ко Дню семьи, любви и верности.
Праздничные концерты дадут участники проекта «Московское долголетие». К примеру, в парке «Липки» в 14:00 выступит певица Татьяна Мазаева. Известные музыкальные композиции прозвучат в исполнении хора «Хорошее настроение».
Территориальный центр соцобслуживания «Таганский» филиал «Якиманка» организует в 12:00 творческую встречу с поэтом-волонтером Валентином Кошелевым, а в центре поддержки семьи и детства «Красносельский» в 15:00 пройдет праздник для детей и родителей. Гости посмотрят выступление творческих коллективов, поучаствуют в викторине «О любви» и всевозможных конкурсах.
Более подробную программу празднования Дня семьи, любви и верности в парках и центрах соцобслуживания можно найти на официальном сайте мэра Москвы.
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