Школу в форме самолета построят на западе Москвы
• 10:30 • 3 июля 2019
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Фасады планируется отделать штукатуркой желтого и красного цветов
Фото: Фото предоставлено пресс-службой Москомархитектуры
Школу на 300 мест планируют построить в столичном районе Крылатское. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
По его словам, здание будет напоминать самолет. Проектировщики смогли вписать объект в окружающую застройку.
Трехэтажное здание площадью более 6,5 тысячи квадратных метров будет расположено на Рублевском шоссе, владение 68-70. В нем будут находиться медицинский блок, обеденный и актовый залы, мастерские, небольшой блок начальных классов и специализированные кабинеты.
Фасады планируется отделать штукатуркой желтого и красного цветов. На территории школы обустроят физкультурную площадку и зону отдыха.
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