Разведывательный беспилотник ВВС США заметили у западных границ России
Американское воздушное судно выполнило маневры у западной границы России вечером 2 июля, во вторник. Об этом сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar.
По данным источника, в указанный промежуток времени в небе находился стратегический беспилотный аппарат RQ-4A Global Hawk ВВС США с бортовым номером 04-2021. Он взлетел с авиабазы в Италии. В 18:50 по Москве его заметили между Калининградской областью и Белоруссией.
18:50 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) July 2, 2019
Стратегический разведывательный #БпЛА #Northrop #Grumman RQ-4A #Global #Hawk, ВВС США, бортовой номер 04-2021, позывной #FORTE10, взлетевший с авиабазы #Sigonella, совершает разведывательный полёт, между Калининградской областью и Белоруссией.#UAV #RQ4 #USAF pic.twitter.com/v55Ei450ft
Стоит отметить, что в последнее время иностранные военные самолеты стали регулярно появляться у границ РФ, в связи с чем российские истребители часто отправляются перехватывать или сопровождать их. К примеру, их нередко замечают над Черным морем, у Калининградской области, а также недалеко от баз РФ в Сирии.
В Минобороны неоднократно призывали Вашингтон прекратить разведывательные операции, но запросы ведомства продолжают игнорироваться.
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