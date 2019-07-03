Штраф за перепланировку нежилых строений в Москве увеличили

Штраф за незаконную перепланировку городских нежилых строений в Москве увеличили до 200 тысяч рублей.
— С мая 2019 года за неустранение нарушения, а также за повторное его совершение введена административная ответственность в виде штрафа до 500 тысяч рублей, — рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.
По его словам, размер штрафов увеличивают в целях снижения количества правонарушений в данной сфере.
Для справки: в 2019 году выявили более 90 фактов незаконной перепланировки и переобустройства нежилых помещений, находящихся в собственности города. Сумма штрафов составила более 7,5 миллиона рублей, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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