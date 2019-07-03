СК РФ возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство в центре Москвы
• 11:20 • 3 июля 2019
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В отношении подозреваемой будет избрана мера пресечения
Фото: Официальный сайт Следственного комитета РФ
Следственный комитет Российской Федерации по городу Москве возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство в центре столицы. Инцидент произошел на 1-ой Дубровской улице.
По данным следствия, у супругов возник конфликт, в ходе которого жена нанесла супругу удар ножом в область грудной клетки. Пострадавшего госпитализировали врачи скорой помощи.
В отношении подозреваемой будет избрана мера пресечения, связанная с лишением свободы. Расследование продолжается, сообщили на официальном сайте СК РФ по городу Москве.
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