Стихийный мемориал в память о погибших моряках организовали в Североморске
Россияне скорбят по 14 погибшим морякам-подводникам, которые скончались в результате возгорания на борту глубоководного аппарата ВМФ РФ в Североморске.
Так, жители Мурманска, Севастополя и других городов страны принесли цветы и свечи. Об этом пишет РЕН ТВ.
Напомним, что в понедельник, 1 июля, Минобороны сообщило о гибели 14 моряков во время пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате АС-12 в российских территориальных водах. По предварительной информации, из 14 погибших семь — капитаны I ранга, двое — Герои России.
Пожар возник во время проведения батиметрических измерений. Следственный комитет России начал проверку по факту произошедшего.
Во вторник вечером, 2 июля, президент России провел внеплановую встречу с министром обороны Сергеем Шойгу, от которого по итогам беседы потребовал провести тщательное расследование причин возгорания.
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