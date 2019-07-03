Рамзан Кадыров выразил соболезнования семьям погибших моряков
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Twitter выразил соболезнования семьям погибших моряков-подводников.
Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших моряков-подводников. Ушли из жизни патриоты и достойные сыновья Отечества! Вечная память!— Рамзан Кадыров (@RKadyrov) 3 июля 2019 г.
— Ушли из жизни патриоты и достойные сыновья Отечества! Вечная память! — написал Рамзан Кадыров.
Напомним, что в понедельник, 1 июля, Минобороны сообщило о гибели 14 моряков-подлодников во время пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате АС-12 в российских территориальных водах. Пожар возник во время проведения батиметрических измерений. Следственный комитет России начал проверку по факту гибели моряков-подлодников.
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