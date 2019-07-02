Вице-адмирал: Экипаж подлодки могли погубить короткое замыкание и неопытность

Четырнадцать моряков-подводников погибли в результате пожара на спускаемом аппарате глубоководной атомной подводной лодки АС-12, известной как «Лошарик».

Следственный комитет России уже начал проверку по данному факту. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Предварительная причина гибели экипажа — отравление продуктами горения.

Свои предположения о причинах пожара на подводном аппарате, в результате которого погибли более десятка российских моряков, «Вечерней Москве» высказал вице-адмирал, председатель Комитета по проведению подводных работ особого назначения в 1992–1994 годах, доктор технических наук Тенгиз Борисов.

— Вероятнее всего, причиной послужило короткое замыкание в электросетях, — считает специалист. — Именно с него чаще всего начинаются пожары на подводных лодках и в глубоководных аппаратах. Могла гореть и химическая регенерация. Это химическое вещество, в качестве аварийной системы дыхания выделяющее большое количество кислорода. В основном используются банки с перекисью калия. Раньше бывали пожары, связанные с протечкой гидравлики, но в последние годы гидравлику заменили на негорючую, так что, думаю, этот вариант исключается.

По словам эксперта, система пожаротушения на подлодках и в глубоководных аппаратах, как правило, автоматизирована.

— В случае возгорания либо подается фреон, позволяющий тушить даже электрооборудование, либо выбрасывается струя пены, изолирующая очаги. Есть и так называемые противопожарные гранаты, то есть пакеты с порошком. Систем много, и в основном они все автоматические, но можно включить их и принудительно вручную. Но, судя по всему, все происходило очень быстро, и, насколько я понимаю, они даже не успели включить свои дыхательные аппараты.

Для оперативного разрешения экстренной ситуации экипажу, как считает Борисов, могло не хватить опыта и квалификации:

— Матросы служат сейчас по призыву всего один год. Это срок, совершенно недостаточный для подготовки грамотных подводников. Обучить матроса технике невозможно за столь короткий срок. Службу на подлодках следовало бы перевести на контрактную систему.

Борисов также рассказал, для чего экипаж научно-исследовательского глубоководного аппарата занимался оценкой глубин водных объектов.

— Океанология требует знать точные поля течений, температурные перепады, скачки плотности. От этого зависит, как работает акустика, от этого зависит распространение волн сигналов. Все эти данные нужны для составления общей 3D-модели океана, в том числе и военных карт.

Тенгиз Борисов выразил соболезнования флоту и близким погибших в связи с произошедшей трагедией.

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