Косметолог рассказала, почему Алла Пугачева не выглядит на свой возраст

Специалист по красоте, косметолог Марта Орлова рассказала, в чем секрет свежего внешнего вида Аллы Пугачевой в ее 70 лет. Поклонники считают, что певица выглядит как минимум на 20 лет моложе.

Орлова объяснила, что, безусловно, эффект от пластических операций у Примадонны виден невооруженным глазом. Но, по словам специалиста, главный секрет заключается не в них.

Косметолог пояснила, что после определенного возраста хирургия уже не помогает скрыть годы, а лишь поддерживает ухоженный вид. В зрелом возрасте привлекательность по большей части зависит от харизмы, которую Пугачева сохранила с молодости.

Но и, конечно, никакая харизма не поможет выглядеть свежо, если у человека есть проблемы со здоровьем. Специалист подчеркнула, что занятия спортом и полезное питание необходимо. Само собой, что об этом знает и Пугачева, правильно расставляя приоритеты в еде и держа свое тело в тонусе.

Что касается жесткого вмешательства во внешность Примадонны сегодня, Орлова предположила, что певица уже не прибегает к хирургии. Специалист считает, что максимум вмешательств извне в образ певицы — легкая косметология и комплексный уход за лицом.

Не так давно сама Пугачева рассказывала, что в 90-е годы ее желание выглядеть идеально достигло пика. Это подвигло ее ложиться под нож пластического хирурга, что привело к плачевным последствиям. У певицы началось заражение крови, и она едва смогла выбраться из тяжелого состояния. После такого опыта Примадонна отказалась от хирургии, не предполагающей резкой надобности, пишет Teleprogramma.pro.

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