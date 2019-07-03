Врачи назвали заболевания, при которых нельзя есть творог
• 11:37 • 3 июля 2019
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Людям, свободным от указанных заболеваний, стоит, напротив, помнить о пользе творога
Фото: Фото предоставлено пресс-службой ТВ Центр
Российские медицинские специалисты обозначили ряд болезней, при которых человеку настоятельно не рекомендуется потреблять в пищу творог.
В числе таких недугов: атеросклероз, нарушения работы желудочно-кишечного тракта, непереносимость лактозы и проблемы с почками.
Как передает портал «Волгоградская правда», людям, свободным от указанных заболеваний, стоит, напротив, помнить о пользе творога. Известно, что данный продукт медленно переваривается, из-за чего обеспечивает ощущение сытости на протяжении долгого времени.
Кроме того, творог нормализует микрофлору кишечника, укрепляет скелет и костную ткань, снижает уровень холестерина в крови.
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