Стал известен способ похудения с помощью арбузной диеты
Российские диетологи рассказали, что при помощи арбузной диеты человек может скинуть до десяти килограмм за семь дней. Дольше недели придерживаться такого способа потери веса не стоит. Дело в том, что монодиеты лишают организм человека возможности полноценного потребления питательных веществ.
Подробнее остановимся на способе «сидения» на арбузной диете. Один килограмм ягоды должен приходиться на десять килограмм веса. Таким образом, например, при весе 70 килограммов диета проходит так: каждый день человек съедает за пять–шесть приемов до семи килограмм мякоти арбуза.
Известно, что в этой ягоде есть масса витаминов и минералов. Арбуз обладает мочегонными и желчегонными свойствами, а также помогает очищать внутренние органы от шлаков.
Однако, как сообщает портал «Пишет Омск», перед арбузной диетой нужно получить консультацию врача, так как могут иметься противопоказания.
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